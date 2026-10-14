Santa Cruz del Sur: formación médica y promoción de salud desde el sector sanitario (+ Fotos y Posts)

Santa Cruz del Sur, 14 oct.- El sector sanitario en este municipio camagüeyano labora tanto en la formación de especialistas como estudiantes del pregrado, además de acciones de promoción de salud en temas relacionados con la medicina natural y tradicional, la prevención de arbovirosis, y la salud sexual y reproductiva.

Recientemente se realizó el examen teórico-práctico de la asignatura de Psiquiatría para los educandos

del quinto año de la carrera de Medicina. Durante la jornada, los futuros galenos demostraron su preparación académica y sus competencias clínicas.

La propia dirección del sector en su página de Facebook, compartió las felicitaciones a los alumnos por su compromiso, profesionalismo y empatía en el manejo de la salud mental, así como al claustro docente por su labor en la formación de profesionales integrales.

En cuanto a la formación especializada, los residentes de tercer año de Medicina Familiar en este territorio realizaron el examen de promoción y el teórico escrito, donde se evaluaron los valores de la especialidad en la consulta y el examen físico; y los conocimientos científicos, clínicos y epidemiológicos acumulados durante años en la Atención Primaria de Salud, respectivamente.

Este último resulta un paso previo indispensable para presentar los ejercicios del examen estatal y optar por el título de Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral.

En cuanto a la promoción de salud, los especialistas también visitan el Instituto Preuniversitario Henry Reeve para efectuar charlas con los estudiantes de la enseñanza media superior. La salud sexual y reproductiva, el embarazo en la adolescencia y las enfermedades de transmisión sexual son puntos en los espacios de debate.

Desde el pasado mes de septiembre, en Santa Cruz del Sur se puso en marcha una Intervención Sanitaria Compleja dentro del Programa de Atención Materno-Infantil, con el objetivo de mejorar indicadores y garantizar una atención de calidad en cada embarazo.

El sistema de salud cubano, universal y gratuito, enfrenta obstáculos significativos debido al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, que impide el acceso a financiamiento y la adquisición de medicamentos, equipos y tecnologías médicas. A pesar de estas limitaciones, los trabadores del sector laboran por mantener servicios de calidad. (Fotos: Dirección Municipal de Salud/Facebook)