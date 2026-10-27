Festival de Cine Francés amplía su alcance y llega nuevamente a Camagüey

Camagüey, 27 oct.- La capital agramontina volverá a ser subsede del Festival de Cine Francés, que en su 27.ª edición extenderá su programación más allá de La Habana. El Complejo Audiovisual Nuevo Mundo acogerá las proyecciones previstas para la ciudad, consolidada como uno de los principales espacios de promoción del séptimo arte francés en el país.

Julio César Delgado, especialista del centro, puntualizó que la inauguración tendrá lugar el miércoles 28 de octubre a las 2:00 p. m., con la exhibición de La mujer más rica del mundo (La femme la plus riche du monde), dirigida por Thierry Klifa.

Con una duración de dos horas y tres minutos, la cinta abrirá la programación camagüeyana del festival. La entrada será gratuita y permitirá al público acercarse a una de las producciones más recientes de la cinematografía gala.

El largometraje cuenta la historia de una nonagenaria que decide donar parte de su fortuna a un joven artista. El gesto desata un escándalo de grandes proporciones y lleva a su hija a iniciar una investigación. En el proceso, descubre una presunta trama de corrupción política relacionada con un expresidente.

La película se inspira en la figura de Liliane Bettencourt, heredera de L’Oréal y considerada, en su momento, la mujer más rica del mundo. Su nombre quedó asociado a uno de los casos de mayor repercusión en Francia, marcado por las tensiones entre poder, dinero y vínculos familiares.

La inclusión de Camagüey como subsede responde al propósito de los organizadores de descentralizar la programación cultural y ampliar el acceso al cine de autor en las provincias. En ese empeño, el Complejo Audiovisual Nuevo Mundo reafirma su importancia como espacio para la exhibición de obras de calidad y el encuentro con el público. (Maykel Torres La Rosa/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Cortesía del Complejo Audiovisual Nuevo Mundo)