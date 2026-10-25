Moda Colón 2026: un espacio para nuevos diseñadores

Camagüey, 24 oct.- Este viernes el Hotel Colón, en Camagüey, reabrió sus puertas tras casi diez años cerrado. La reapertura fue el marco elegido para presentar a los jurados y a los diseñadores que participarán en «Moda Colón 2026», el primero de su tipo en la provincia.

En el contexto de la clausura de la Jornada de la Cultura en Camagüey, «Moda Colón 2026» nace de la necesidad de que los diseñadores emergentes camagüeyanos contaran con un espacio para compartir y dar a conocer su trabajo. En la gala de premiación, que se realizará este sábado, participarán siete diseñadores y 70 modelos, quienes competirán en diferentes categorías: mejor modelo, mejor colección y Premio de la Casa.

Durante la reinauguración del Hotel Colón, los concursantes explicaron al jurado —encargado de evaluar los distintos aspectos del concurso— en qué se basaron para crear sus colecciones. Asimismo, presentaron brevemente su trayectoria com0 jóvenes diseñadores en Camagüey.

Lisandra Pérez Sánchez, creadora del evento, señaló que su objetivo es dar a conocer a los jóvenes diseñadores y demostrar a Cuba y al mundo que aún hay futuro creativo en Camagüey. Para ella, estos meses de preparación han sido una gran experiencia de aprendizaje.

Con el tema “Orígenes: nuestros primeros habitantes”, se perfila como un evento anual que servirá de escaparate para todos los nuevos emprendedores que incursionen en el mundo de la moda y el diseño. Para esta primera edición, el jurado está integrado por Jordanis Leyva Aguilera en estilismo; Leonardo Leyva Fernández en pasarela y proyección artística; y Lisandra Pérez Sánchez en diseño y confección.

Elsa y Dailene, las hermanas detrás del emprendimiento Deel Fashion, ven el evento como una vitrina para darse a conocer. Consideran que este espacio representa una plataforma más profesional donde sus clientes, quienes también desfilan como modelos, pueden vivir la experiencia de la pasarela.

Tras casi diez años de inactividad, el Hotel Colón se prepara para recibir este sábado al talento emergente de la provincia. «Moda Colón 2026» promete ser el punto de partida de una tradición que busca consolidar la moda camagüeyana en el panorama nacional. (Texto y fotos: Ana Laura Camacho La Rosa/Radio Cadena Agramonte)