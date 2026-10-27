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Denunció Ministerio de Relaciones Exteriores hipocresía de EE.UU. contra Cuba

Redacción Digital

La Habana, 27 oct.- Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció este lunes la política hostil e hipócrita de Estados Unidos y cuestionó que ese país califique a la isla como amenaza.

El funcionario señaló que Washington posee armas nucleares y la experiencia de haberlas empleado, pero acusa a Cuba de representar un peligro para su seguridad nacional.

En Facebook Fernández de Cossío recordó que Estados Unidos mantiene bases militares y operaciones en casi todo el hemisferio y otras regiones del mundo, mientras intimida a su propio pueblo con la supuesta amenaza cubana.

Afirmó que el gobierno estadounidense ha promovido golpes de Estado, asesinatos políticos, actos terroristas, subversión política y económica, e interferencia en los asuntos internos de numerosos países, pero insiste en declarar a Cuba como amenazante.

Subrayó que Estados Unidos ha participado en más guerras de agresión que cualquier otro Estado en la historia moderna, con elevadas cifras de muertes y destrucción, y aun así acusa a Cuba de ser un peligro.

El viceministro reiteró que Cuba es un país de paz, no amenaza ni agrede ni interfiere en los asuntos internos de otras naciones, y destacó que su política exterior se basa en la cooperación y la solidaridad.

La comunidad internacional reconoce esa trayectoria y el pueblo estadounidense podría comprenderlo con calma y tranquilidad, si su gobierno no lo estuviera engañando y atemorizando constantemente, enfatizó Fernández de Cossío en su publicación digital. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)

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