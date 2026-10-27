Analizan transformaciones económicas y sociales futuros maestros de Santa Cruz del Sur (+ Foto)

Santa Cruz del Sur, 27 oct.- Las 176 transformaciones económicas y sociales y sus ejes temáticos relacionados con el sector docente centraron el taller dirigido por Elva Yuliet Pérez Freire, subdirectora de Trabajo Preventivo de la Dirección General Municipal de Educación, a estudiantes de primer año de la Escuela Pedagógica Provincial Nicolás Guillén Batista.

Debido al recrudecido bloqueo del gobierno de Estados Unidos que ha provocado el déficit de combustible y, por consiguiente, el incremento de las dificultades con el transporte, los educandos reciben los contenidos en Santa Cruz del Sur por parte de especialistas con preparación técnica y científica muy reconocidas, lo que eleva el nivel del aprendizaje.

A los futuros maestros se les habló de la importancia de las transformaciones para el desarrollo de Cuba, desde la autonomía de los propios municipios con la presencia de los actores económicos estatales y no estatales. Además, de la inversión extranjera en el ámbito económico y productivo sin renunciar al sistema socialista.

Pérez Freire durante el encuentro recalcó a los alumnos que se preparan como maestros, en la importancia de conocer y concientizarse con lo que aportará a la nación bloqueada por más de seis décadas, la aplicación de esas medidas.

El gobierno cubano ha impulsado este paquete de transformaciones agrupados en 23 ejes temáticos, orientados a actualizar el modelo de gestión del país, integrar a los diferentes actores económicos y enfrentar la crisis estructural.

Recientemente, representantes de unidades productoras de las empresas Cañera Cándido González y la Agroindustrial Santa Cruz, entidades y organismos a nivel local recibieron una capa capacitación acerca del tema.