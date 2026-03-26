Ejercicio físico y diabetes

¿Por qué es importante realizar ejercicios físicos? Tal vez una persona con diabetes piense que no debe realizar ejercicios físicos y resulta todo lo contrario, constituye un pilar en el tratamiento de la enfermedad.

Los beneficios de los ejercicios físicos contribuirán a mantener bajo control su padecimiento y a solucionar algunos problemas asociados.

Pruebe y podrá comprobar que:

Ayuda a controlar el nivel de azúcar en sangre; disminuye las necesidades de insulina o tabletas para la diabetes; permite controlar la presión arterial y las grasas en sangre; mejora la condición física en general; es una forma de perder peso o mantenerlo; reduce el estado de ansiedad y tensión; posibilita un mejor estado psicológico y de bienestar.

Dos recomendaciones: consulte con su médico antes de comenzar el programa de ejercicios porque cada diabético tiene es particularidades y solo el especialista puede dosificarlos.

Además verifique siempre su nivel de azúcar en la sangre antes de iniciarlos. Si el azúcar está elevado no debe realizarlos, si está bajo debe hacer antes una merienda y regular la cantidad e intensidad de los ejercicios. (Tomado de Trabajadores)