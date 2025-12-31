La Adec entregará Premios Esports Cuba 2025

La Habana.-LA AGRUPACIÓN de Deportes Electrónicos de Cuba (Adec) anunció los nominados a los Premios Esports Cuba 2025, los cuales se entregarán por primera vez en el país.

El objetivo de la iniciativa es reconocer el trabajo de los mejores exponentes de la disciplina durante el año que concluye.

En las redes sociales de la Agrupación se publicó que se reconocerán tres categorías: mejor jugador (6 nominados), mejor equipo (4) y mejor ecosistema competitivo (5).

Los ganadores serán anunciados el próximo día 3 de enero, en las plataformas digitales de la Adec y de la Free Skies Championship, entidad que auspicia los premios.

Durante la celebración en directo, también se ofrecerá un resumen de lo sucedido en el año en materia de resultados competitivos y se informará sobre los eventos en los que estará participando la Adec para el 2026.

Los premios anuales Esports Cuba llegan este 2025 como una iniciativa novedosa y motivadora, que aspira a mejorar y ser más competitiva en próximas ediciones.

Según comentó a JIT Javier Vidal, presidente de la Agrupación, en los años por venir aspiran a añadir nuevas categorías. (Tomado de Jit)