miércoles, diciembre 31, 2025
Lo último:
ArteArtes EscénicasBalletCulturaCultura CubanaCultura LatinoamericanaCultura UniversalCultura y EducaciónDanzaPatrimonio

Novedades del Encuentro Internacional para Enseñanza del Ballet 2026

Editor Web Radio Santa Cruz

La Habana, 31 dic.- La Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso y el Centro Nacional de Escuelas de Arte convocan hoy al XXXI Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet, que se celebrará del 27 de marzo al 5 de abril próximo.

El anuncio exhorta a estudiantes y profesionales del gremio, nacionales e internacionales, a participar en el intercambio docente intergeneracional sobre la manifestación artística.

Nuestro evento, consagrado como uno de los espacios más prestigiosos de intercambio y perfeccionamiento dentro del ámbito académico a nivel internacional, dedicará su edición XXXI a la danza como manifestación destacada del arte, la cultura y la identidad de los pueblos, destaca el comunicado.

Como parte del desarrollo académico y pedagógico del Encuentro, se presentará por primera vez el Curso de Metodología para las Danzas Históricas y/o de Salón, impartido por la Escuela Cubana de Ballet, correspondiente a su primer ciclo, reveló el comité organizador.

El programa incluye además clases y conferencias de ballet, puntas, dúo clásico, repertorio, preparación física, danzas históricas y/o de salón, folklore, técnica de la danza moderna, todas impartidas por prestigiosos pedagogos y bailarines de la escuela cubana y del mundo.

Asimismo, se ofrecerán talleres, concurso de crítica danzaria, presentaciones artísticas en diferentes escenarios de la capital cubana y otras actividades colaterales que fomenten el intercambio cultural.

El plazo de inscripción se extenderá hasta el 10 de febrero de 2026, y los interesados podrán conocer los detalles en las redes sociales de las entidades organizadoras o por vía correo electrónico a academiasballetcuba@gmail.com  (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

 

También te puede gustar

De fiesta literatura infantil en Feria del Libro Cuba 2009

Icaic de Cuba despide 2025 con estrenos fílmicos para diciembre

Editor Web Radio Santa Cruz

Cubano Carlos Varela grabará disco con cantores foráneos