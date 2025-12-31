Novedades del Encuentro Internacional para Enseñanza del Ballet 2026

La Habana, 31 dic.- La Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso y el Centro Nacional de Escuelas de Arte convocan hoy al XXXI Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet, que se celebrará del 27 de marzo al 5 de abril próximo.

El anuncio exhorta a estudiantes y profesionales del gremio, nacionales e internacionales, a participar en el intercambio docente intergeneracional sobre la manifestación artística.

Nuestro evento, consagrado como uno de los espacios más prestigiosos de intercambio y perfeccionamiento dentro del ámbito académico a nivel internacional, dedicará su edición XXXI a la danza como manifestación destacada del arte, la cultura y la identidad de los pueblos, destaca el comunicado.

Como parte del desarrollo académico y pedagógico del Encuentro, se presentará por primera vez el Curso de Metodología para las Danzas Históricas y/o de Salón, impartido por la Escuela Cubana de Ballet, correspondiente a su primer ciclo, reveló el comité organizador.

El programa incluye además clases y conferencias de ballet, puntas, dúo clásico, repertorio, preparación física, danzas históricas y/o de salón, folklore, técnica de la danza moderna, todas impartidas por prestigiosos pedagogos y bailarines de la escuela cubana y del mundo.

Asimismo, se ofrecerán talleres, concurso de crítica danzaria, presentaciones artísticas en diferentes escenarios de la capital cubana y otras actividades colaterales que fomenten el intercambio cultural.

El plazo de inscripción se extenderá hasta el 10 de febrero de 2026, y los interesados podrán conocer los detalles en las redes sociales de las entidades organizadoras o por vía correo electrónico a academiasballetcuba@gmail.com (Tomado de Radio Cadena Agramonte)