Comprometidos campesinos camagüeyanos con la producción de alimentos

Camagüey, 31 dic.- El Buró Municipal de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) celebró su actividad final correspondiente al año 2025 a pocos días del nuevo aniversario del triunfo de la Revolución.

El encuentro, al que asistieron las direcciones de las distintas cooperativas de créditos y servicios y de producción agropecuaria del territorio, se efectuó en la finca de la destacada campesina Blanca Victoria López Guerrero.

Damiurka Rodríguez Izaguirre, presidenta de la ANAP en el municipio de Camagüey, reconoció el quehacer en el año que termina de las CCS Manuel Piti Fajardo, Manuel Ascunce Domenech, Raúl Gómez García y Cándido González Morales.

Para el 2026, precisó, los hombres y mujeres del campo en el municipio cabecera provincial harán un mayor esfuerzo para incrementar la producción de alimentos, dígase leche, carne, viandas, hortalizas, granos y frutas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)