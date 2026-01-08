Karatecas inician calendario competitivo en Cienfuegos

La Habana.- El CAMPEONATO Nacional de Karate Do se celebrará del 2 al 7 de febrero venidero en Cienfuegos, convirtiéndose en el punto de partida competitivo del año para los practicantes élites del arte marcial japonés en Cuba.

El comisionado nacional del deporte, Ramón Rodríguez Licea, explicó a JIT que, además del certamen cienfueguero, se organizará un selectivo nacional en marzo, considerado como la segunda y última parada competitiva interna antes de afrontar compromisos internacionales de mayor nivel.

«Esos torneos servirán como preparación para el Campeonato Centroamericano de Karate, clasificatorio regional del 14 al 19 de abril rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos en Santo Domingo», dijo el ejecutivo.

La capital dominicana acogerá tanto el torneo clasificatorio como los propios Juegos, lo que otorga un valor estratégico a los participantes, al permitir que sus atletas se familiaricen con las condiciones de la sede y el entorno competitivo.

Con este calendario, la comisión nacional busca garantizar que los deportistas lleguen en plena forma al clasificatorio, consolidando la preparación técnica y física necesaria para asegurar la presencia cubana en la cita regional. (Tomado de Jit)