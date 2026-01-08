Avanza Sancti Spíritus en el cambio de la matriz energética

Santi Spíritus, Cuba. – Cuatro de los siete inversores del parque solar El Meso, ubicado en el municipio espirituano de Jatibonico, ya se encuentran sincronizados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y aportan energía de manera estable y constituyen un elemento esencial en el cambio de la matriz energética en esa región.

De acuerdo con Roberto Hernández Rojas, director general de la Empresa Eléctrica Sancti Spíritus, esta es la tercera instalación de su tipo que se construye en la central provincia, lo cual evidencia el avance sostenido en la estrategia nacional de diversificación energética.

Destacó que, además de incrementar la capacidad de generación limpia, estas inversiones fortalecen la infraestructura energética del territorio y permiten una mayor estabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

Con la entrada en funcionamiento del parque solar El Meso, Sancti Spíritus incorpora cerca de 80 megawatts de energía fotovoltaica, un paso que abre camino hacia un futuro más sostenible. (Tomado de Radio Reloj)