Juegos Olímpicos de la Juventud Beisbol5: Cuba avanzó hoy a semifinales en Dakar 2026

Dakar, 2 nov.- La selección mixta cubana avanzó a semifinales al vencer a primera hora a la de Francia por 2-0 (3-2 y 5-1), en la fase de cuartos de final del torneo de beisbol5 de los Juegos Olímpicos de la Juventud, con sede en el Tour de l’oeuf, de esta capital.

Con este triunfo, la escuadra del director técnico Sergio Arturo Pérez enfrentará más tarde a su similar de Kenya, un hueso duro de roer, pues culminó invicta en el grupo B en tres salidas a la cancha.

En este duelo de marras ante el cuadro francés, Cuba fungió como home club. El primer set mostró paridad y llegó igualado 2-2 al quinto y último capítulo, en el cual dejó al campo a su rival con el aporte de sus dos chicas, la inicialista Rachel Medina y la intermedista Geisel Pupo.

Este desenlace les hizo crecer emocionalmente y el segundo parcial constituyó un semi-monólogo antillano, con golpeo de precisión y certera defensa, para dejar a los galos en apenas una anotación.

«Sabíamos que enfrentábamos a un rival complicado y cumplimos con la estrategia que indicó nuestro entrenador. Defendimos muy bien y ahora vamos a luchar para derrotar a Kenya y pasar a la final», coincidieron en señalar las jóvenes Pupo y Heylis Núñez, en sus declaraciones a JIT.

En este cotejo destacó a la ofensiva el torpedero Lázaro Díaz, quien pegó de 10-8, además de mostrar su velocidad en el corrido de las bases y su talento en labores defensivas. (Tomado de JIT)