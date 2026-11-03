Evalúan prioridades económicas y preparativos para el Ejercicio Moncada 2026 en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 2 nov.- El desarrollo del Ejercicio Estratégico Moncada 2026, el seguimiento a las 176 transformaciones económicas y sociales en el municipio y las labores de embellecimiento comunitario por el aniversario 68 del triunfo de la Revolución centraron la agenda de trabajo planificada para la presente semana en Santa Cruz del Sur.

El encuentro estuvo presidido por Alexei Prado Prado, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, y Araelia García Rojas, presidenta de la Asamblea del Poder Popular en la demarcación, junto a funcionarios y representantes de diversos organismos y entidades locales.

Durante la cita, las autoridades ratificaron la prioridad del chequeo permanente a las transformaciones económicas y sociales en la localidad, proceso en el que participan de manera integrada los sectores estatal y no estatal.

Al respecto, Prado Prado enfatizó que, aun en medio de la compleja coyuntura electroenergética que atraviesa el país, arreciada por el bloqueo estadounidense contra Cuba, resulta indispensable impulsar desde los barrios, consejos populares y centros laborales un movimiento masivo de higienización. El objetivo es celebrar con fervor patriótico la sede del acto provincial por el 1.º de enero.

Asimismo, se precisaron los detalles para el Ejercicio Estratégico Moncada 2026, programado para los días 4 y 5 de noviembre. Las jornadas culminarán el próximo viernes con el Día Nacional de la Defensa en la Zona de Defensa de la comunidad de La Playa.

Para esta etapa se prevé la activación del Consejo de Defensa Municipal, las zonas de defensa y las brigadas de respuesta rápida, entre otras acciones estratégicas para la preparación territorial.