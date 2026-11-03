Camagüey enfrenta el tráfico de drogas con rigor y apego a la ley

Camagüey, 2 nov.- El enfrentamiento al flagelo de las drogas constituye una lucha permanente de las autoridades cubanas, debido a las graves consecuencias que su consumo, posesión y comercialización provocan en la sociedad.

En un reciente juicio ejemplarizante, celebrado por el Tribunal Provincial Popular de Camagüey, dos jóvenes fueron condenados a 10 y 11 años de privación de libertad, respectivamente, por los delitos relacionados con la posesión, comercialización y distribución.

De acuerdo con las pruebas presentadas durante el proceso, los acusados fueron detenidos cuando regresaban de la capital del país con una considerable cantidad de dosis de cannabinoides sintéticos, sustancias que pueden ocasionar graves daños psicológicos y físicos.

El fiscal destacó la importancia del fallo para preservar el orden público y señaló como circunstancias agravantes la cantidad de droga ocupada, el impacto negativo de estas sustancias -especialmente entre la población joven- y la gravedad del daño que pueden provocar.

Asimismo, recordó que el Estado cubano mantiene una política de tolerancia cero frente a las drogas.

Con apego a la Constitución, las leyes vigentes y las garantías del debido proceso, el Tribunal Provincial Popular de Camagüey celebró el juicio oral contra dos jóvenes, de 20 y 21 años de edad, respectivamente, acusados de delitos relacionados con el tráfico de drogas. (Texto y foto: Gleibis Gómez Durva/Radio Cadena Agramonte)