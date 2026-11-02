Sensibilidad y rigor: el día a día de Lianet Sánchez en el Poder Popular de Santa Cruz del Sur (+ Post)

Nov, 2026.- Lianet Sánchez Almarales destacó el apego a la labor que realiza como especialista en la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP). En la organizada oficina hay un cuadro con una instántanea en colores. La imagen de los comandantes Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz, la exhorta a ser parte de la continuidad.

Ella es la encargada de citar a los delegados de circunscripción cuando van a recibir nuevas orientaciones o para asistir a la AMPP, en la que se analizan importantes temáticas para el fortalecimiento del trabajo en los nueve consejos populares y el desarrollo integral de Santa Cruz del Sur, entre otras tareas.

Al redactar las actas de las reuniones en las que participa, se exige a sí misma mayor concentración para que no haya ni una falta de ortografía, lo que considera además, compromiso ético y respeto al quehacer, considerándose una persona sensible, al punto de derramar lágrimas cuando es felicitada por su labor o le es llamada la atención por alguna dificultad en el quehacer.

Tiene el encargo de recepcionar los planteamientos que el electorado refiere a los delegados en los despachos para darlos a conocer al Consejo de la Administración Municipal. Por estos días, la santacruceña está muy emocionada, al ser seleccionada por el colectivo laboral como propuesta para integrar las filas del Partido Comunista de Cuba.

Entre la disciplina del deber y la emoción del reconocimiento, Lianet continúa su labor. Para ella, el trabajo diario no es solo una responsabilidad administrativa, sino la forma más concreta de honrar la confianza de su colectivo.