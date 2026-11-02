Solidaridad con Cuba en El Salvador reconoce apoyo al fin del bloqueo

San Salvador, 2 nov.- El Grupo de Solidaridad con Cuba 26 de Julio de El Salvador reconoció a los gobiernos que alzan hoy su voz en Naciones Unidas a favor de eliminar el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado, el Grupo señaló que esos Gobiernos mantuvieron el principio de la solidaridad internacional y el respeto a la soberanía de los pueblos al votar de manera favorable a la resolución presentada por Cuba ante el organismo internacional para poner fin al cerco económico, financiero y comercial.

Al pronunciamiento se sumaron las Lisiadas y lisiados de guerra de El Salvador que recibieron atención medica en Cuba al reafirmar su enérgica condena contra el criminal bloqueo y al mismo tiempo exigieron su cese inmediato por atentar contra el derecho del pueblo de Cuba a vivir y desarrollarse en paz.

El texto recordó que ante la agresión imperialista a una nación soberana, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó (el 27 de octubre) una vez más la resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

La votación, continuó el documento, arrojó un contundente respaldo global con 130 votos a favor, y evidenció el rechazo mayoritario del mundo a esta política de muerte extraterritorial.

Durante más de 60 años, el pueblo cubano sufre esa agresión inhumana que trata de destruir el desarrollo económico y social del país, con un gran costo humano para las personas, subrayó.

El impacto cotidiano de esa política afecta directamente la salud pública al violar el derecho a la adquisición de medicamentos oncológicos, insumos quirúrgicos y tratamientos vitales; a la alimentación, la energía y el desarrollo general de mujeres, hombres, niñez, juventud y población anciana,

Todo en su conjunto configura una violación flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo el pueblo de Cuba, sentenció. (Tomado de Prensa Latina)