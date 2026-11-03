Cuba agradece nuevas muestras de solidaridad en ciudad italiana de Génova

Roma, 3 nov.- El embajador cubano en Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar, agradeció este lunes las muestras de solidaridad con Cuba en este país, durante un acto organizado por la Asociación Recreativa y Cultural de Italia (Arci) en la ciudad de Génova.

El diplomático destacó como se multiplicaron estas acciones en el último año y subrayó que Cuba es consciente que la inmensa mayoría del pueblo italiano rechaza la política de bloqueo de Estados Unidos y se ha movilizado para denunciarla.

Asimismo, significó las múltiples campañas solidarias hacia su país desde Italia, las cuales, dijo, los cubanos han recibido con gratitud en este momento en que resisten con dignidad frente a una política genocida que castiga a todo el pueblo. Cepero Aguilar reafirmó la voluntad del Gobierno cubano de buscar soluciones a los graves problemas causados en la nación antillana por esta política de exterminio.

Durante la velada, que contó con la presencia del presidente nacional del Arci, Walter Massa, intervinieron el vicealcalde de la ciudad Alessandro Terrile, y la consejera regional Selena Candia.

También lo hicieron representantes de la Confederación General del Trabajo de Italia (Cgil), la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (Anpi), la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) y de Arci, quienes reafirmaron su solidaridad con Cuba ante el reforzamiento de las medidas de máxima presión del Gobierno de Estados Unidos.

De igual forma, se refirieron a los resultados de la campaña de recaudación de fondos Energía por la Vida y a la reciente visita a La Habana de la Caravana Ruta a Cuba con un importante donativo, la cual sostuvo diversos encuentros institucionales y con representantes de la sociedad civil cubana, lo que les permitió conocer de primera mano el impacto causado por el reforzamiento del bloqueo estadounidense. (Tomado de Prensa Latina)