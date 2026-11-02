Producción acuícola camagüeyana recibe impulso desde Minas con nuevos alevines

Minas, Camagüey, 2 nov.- Constituyen buenas noticias para los mineños y para la producción pesquera camagüeyana, Alevicuba y la Empresa Pesquera de Camagüey informaron que este octubre se extrajeron 600 mil alevines de uno de sus estanques, como parte de las acciones que impulsan la siembra en los embalses de la provincia.

Esta tarea constituye un paso importante para asegurar la disponibilidad de peces y respaldar los compromisos productivos previstos para 2027.

En medio de las dificultades económicas que enfrenta el país, los trabajadores de Alevicuba mantienen el compromiso de avanzar en el cumplimiento de esta misión, conscientes de la importancia de su aporte a la producción de alimentos.

Con optimismo, responsabilidad y trabajo en equipo, el colectivo continúa adelante para contribuir al desarrollo de la acuicultura y al aprovechamiento de las potencialidades productivas del territorio. (Texto: Caridad Reyes Reyes/La Voz del Bayatabo) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)