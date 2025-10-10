Jubilado santacruceño del sector de las comunicaciones evoca feliz cumplimiento del deber

Santa Cruz del Sur, 10 oct.- Luis Ángel Proenza Muñiz es jubilado del sector de las comunicaciones de Santa Cruz del Sur. Aunque actualmente se gana honestamente el dinero con su labor de cuentapropista sobre un triciclo, evocó feliz su inicial tarea como pagador de giros de la Unidad de Correos.

“La última salida la hacía en bicicleta después de las diez de la noche. Iba a cualquier barrio de la cabecera municipal. A veces el cliente dormía pero al abrir la puerta del hogar tras mi constante llamado se mostraba agradecido por el cumplimiento del servicio . En ocasiones muchos me lo recuerdan”, manifestó emocionado.

Con posterioridad Luis Ángel pasó a ocupar la plaza de distribuidor de telegramas. “En cuanto los entregaba las personas le daban lectura en silencio delante de mí.Por la expresión del rostro conocía si habían recibido una noticia buena o mala. A veces la compartían conmigo como si fuera un familiar más”, afirmó.

Años más tarde Proenza Muñiz quiso formar parte del colectivo laboral del Centro de Telecomunicaciones donde comenzó como ayudante en las reparaciones telefónicas. Al adquirir la necesaria experiencia fue evaluado laboralmente como reparador. Mucha ayuda recibió de los compañeros de experiencia, señaló.

Luis Ángel Proenza Muñiz lleva presente en la memoria cuanto contribuyó a realizar con eficiencia sus desempeños. Haber servido al pueblo de Santa Cruz del Sur sin mostrar huellas de agotamiento ni disgusto es para este hombre de baja estatura el más grande placer espiritual.