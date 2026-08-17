A santacruceño nacido en barrio de Niquero le laceran los crímenes del pasado

Santa Cruz del Sur, 17 ago.- Los crímenes cometidos por casquitos al servicio de la dictadura de Fulgencio Batista, aún le hincan los recuerdos a José Fuente Rodríguez. nacido en Las Coloraditas, barrio distante del actual municipio de Niquero, perteneciente a la provincia de Granma.

Fue una etapa muy dura para el entrevistado, sus padres, 14 hermanos y demás campesinos de esa zona. El terror imperaba en los caminos. Mientras Fidel en la Sierra Maestra lideraba el Ejército Rebelde para acabar con los abusos, la explotación y la infelicidad humana que cobijaba los destartalados bohios.

Fuentes Rodríguez, como su progenitor, vendía pan. En esa época, siendo apenas un niño, se trasladaba a caballo con el producto hasta Belic y Las Coloradas. Comentó, que Manolito Guevara, quien integró la tropa de barbudos dirigida por Miguel Ángel Mojena, devino traidor.

Él conocía de las entregas de pan de José a los alzados. El peligro era evidente. Manolito, quien olvidó su descendencia campesina comenzó a vestir el diabólico traje de casquito, mató a todos aquellos que sabía eran colaboradores o simpatizantes de Fidel. Entre los primeros masacadros estuvieron Varón Vega y su hijo.

Otros de maligna actuación en esa etapa eran Nené Regalón y el Cabo Anaya, quien quemó a dos niños con su abuelo en el apartado sitio de Soledad. También Beto Rosabal, asesino sin entrañas castraba a los hombres y los dejaba morir desangrados, entre muchos más, a los que la justicia revolucionaria les aplicó la pena de muerte por fusilamiento.

José Fuente Rodríguez, quien cumplirá los 80 años el 26 de noviembre, fue joven rebelde Cinco Picos, después del triunfo de la Revolución Cubana el 1ro de enero de 1959 y ocupó trinchera cuando la invasión mercenaria a Cuba por la brigada 2506. El Indio, apelativo por el que muchos lo conocen, le sigue agradeciendo al Comandante en Jefe por la independencia y libertad alcanzadas.