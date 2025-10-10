Encabeza Díaz-Canel acto de solidaridad con Palestina

La Habana, Cuba. – Con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, tuvo lugar este jueves en la Tribuna Antiimperialista José Martí el acto que reafirma la solidaridad de la Isla con el pueblo de Palestina.

A dos años de la más reciente escalada y genocidio perpetrado por Israel, Cuba exige el cese inmediato del fuego y condena la complicidad de Estados Unidos con la política criminal de las fuerzas sionistas.

De esta manera Cuba condena una vez más el proceder criminal de las fuerzas de ocupación israelíes contra los palestinos; tema que conmueve al mundo.

La Isla mantiene firme su postura en pos de una solución amplia, justa y duradera al conflicto israelí-palestino, sobre la base de la creación de dos Estados, que permita al pueblo palestino ejercer su derecho a la libre determinación en un territorio con las fronteras anteriores a 1967. (Tomado de Radio Reloj)