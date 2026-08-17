Vuelve al SEN termoeléctrica de Nuevitas tras solucionar inconvenientes

Nuevitas, 17 ago.- La unidad seis de la Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre, en el norteño municipio camagüeyano de Nuevitas, volvió a sincronizar con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en la madrugada de este domingo, tras resolver algunos inconvenientes presentados el viernes al culminar labores de reparación para corregir salideros de agua en la caldera.

Roleisy Reyes Montero, jefe de turno de operaciones en la planta, explicó vía telefónica a la Agencia Cubana de Noticias que el bloque entró en línea a las 00:59 a. m., presenta un funcionamiento estable y ya aporta los 80 megavatios (MW) previstos al sistema, luego de efectuarse de modo favorable el proceso de arranque.

Trabajadores de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas en la planta acometieron las acciones de reparación tras una avería en la caldera que puso fuera de servicio esa generadora desde el lunes por la tarde-noche.

Al realizar la evaluación del problema, se ejecutó primeramente el cambio de tres curvas con defecto en el registro del horno, comentó Yenier Ceballos Quesada, especialista principal del grupo de Gestión de Mantenimiento en la termoeléctrica.

Varias pruebas hidráulicas guiaron el proceso, como es habitual, y el viernes último, cuando solucionaban otro de los salideros identificados y se alistaban para el arranque de la máquina, una mocheta —o sea, un tubo de agua— presentó defecto y hubo que arreglarlo, además de restablecer el registro del horno, amplió Ceballos Quesada.

La máquina seis está limitada a la mencionada carga, pues el estado de los Calentadores de Aire Regenerativo, conocidos como CAR, le impide subir más la potencia.

En el caso de la unidad cinco de la CTE, continúa un mantenimiento parcial ampliado, concentrado fundamentalmente en la turbina y el generador, áreas claves para elevar la eficiencia de la máquina, que no era objeto de acciones como esas desde el año 2012. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)