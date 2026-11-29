La Habana, 29 nov.- El telón de la competición individual en el Campeonato Mundial de Para Powerlifting de Baréin cayó este sábado para la delegación cubana con la actuación de Jesús Enrique Cuevas en la división de los 65 kg.

El representante antillano estuvo a tan solo un kilogramo de subir al podio, al asegurar un intento válido de 187 kilos.

Según el sitio web del evento, en su última salida Cuevas buscó los 191 para colarse entre los mejores, pero la invalidación de su empuje lo dejó en la cuarta posición, por detrás del ruso Ayrat Zakiev (188 kg).

El indio Ashok se llevó el oro (193 kg) y el nigeriano Olawale Rasaq la plata (191 kg). En la clasificación por totales, Cuevas terminó decimocuarto.

Tras este resultado, la escuadra de la Isla completó su paso individual en Manama con un total de seis preseas, un botín que refleja el buen trabajo que se viene realizando con la halterofilia adaptada en el país.

El certamen mundialista aún no termina para los de la Mayor de las Antillas. La última oportunidad de ampliar el medallero llegará el próximo miércoles 2 de diciembre con las pruebas por equipos.

Amalia González, Enmanuel González y el propio Cuevas competirán en el evento mixto y en el apartado masculino, el dueto varonil cubano unirá fuerzas con el experimentado parapesista salvadoreño Herbert Aceituno, medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. (Tomado de JIT)