Israel intensifica ataques aéreos contra el sur del Líbano

Beirut, 10 sep.- El Ejército israelí lanzó hoy una serie de ataques aéreos contra varias localidades del sur del Líbano, horas después de que el Ejército libanés advirtiera que las continuas violaciones de Tel Aviv amenazan los acuerdos y entendimientos vigentes.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) informó que los bombardeos alcanzaron las localidades de Khiam, Sarbin, Mansouri y Nabatieh al-Fawqa, además de la zona de Araish, situada entre Haddatha y Haris.

Aviones israelíes realizaron asimismo dos ataques contra Qantara, en dirección al valle de Salouqi.

Por otra parte, un dron israelí atacó una motocicleta en la carretera Marj Harouf-Zebdine, en el distrito de Nabatieh, causando la muerte de una persona y heridas a otras dos, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública.

Las nuevas acciones ocurren en medio de una escalada de los ataques israelíes contra el sur libanés, particularmente en los alrededores de Nabatieh, escenario durante los últimos días de bombardeos aéreos y de artillería.

El Ejército libanés denunció la víspera unas siete mil 700 violaciones israelíes desde la firma del acuerdo marco el 26 de junio último y alertó que la continuidad de esas acciones obstaculiza sus esfuerzos para establecer la estabilidad en el sur.

En un comunicado, el mando militar señaló que Israel intensificó sus ataques contra zonas residenciales e instituciones y recordó que al menos 12 personas, entre ellas mujeres y niños, murieron en una reciente agresión contra la localidad de Kfar Rumman, en el distrito de Nabatieh.

La institución castrense consideró que la escalada, junto con las operaciones de demolición y bombardeo, constituye una violación de la soberanía y seguridad del Líbano, contraviene el derecho internacional y amenaza los entendimientos existentes.

Las tensiones coinciden con los preparativos para una nueva ronda de negociaciones bajo auspicio estadounidense, prevista para este mes, aunque las autoridades libanesas aún no anunciaron oficialmente la fecha. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)