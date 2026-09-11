Productores camagüeyanos aplican ciencia para enfrentar desafíos de la agricultura actual

Camagüey, 10 sep.- El sector campesino de la provincia de Camagüey fortalece la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas esenciales para avanzar hacia una producción sostenible de alimentos. La estrategia se desarrolla con la participación de productores, especialistas e instituciones científicas, con el propósito de elevar los rendimientos, mejorar el uso de los recursos naturales y encontrar soluciones adaptadas a las condiciones de cada territorio.

Municipios como Jimaguayú, Minas, Santa Cruz del Sur, Sierra de Cubitas, Esmeralda y Vertientes destacan por la implementación de proyectos vinculados a la actividad agrícola y forestal. En estas localidades se promueve la introducción de prácticas sostenibles, el mejoramiento de las áreas de cultivo y la aplicación de conocimientos técnicos que permitan enfrentar desafíos como la degradación de los suelos, la escasez de insumos y los efectos de la variabilidad climática.

Estos esfuerzos se desarrollan de conjunto con el Instituto de Sanidad Vegetal, las filiales camagüeyanas de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, la Asociación Cubana de Producción Animal y la Unidad Científico Tecnológica de Base Suelos Camagüey. Entre las iniciativas sobresalen los cotos genéticos para el mejoramiento animal, así como los proyectos destinados al cultivo del arroz y a la recuperación y optimización de las áreas agrícolas.

La labor científica e investigativa ha permitido obtener variedades que no solo buscan elevar los rendimientos por hectárea, sino también reducir la dependencia de insumos importados, un objetivo clave en el actual escenario económico del país. La introducción de cultivos más resistentes favorece, en determinadas zonas, la estabilidad de la producción incluso bajo condiciones adversas, al tiempo que impulsa un manejo más eficiente y responsable de los suelos.

Dentro de esta transformación también cobra importancia el empoderamiento femenino en las labores agrícolas. La participación de las mujeres en la toma de decisiones, la gestión de fincas, la innovación y la capacitación contribuye a fortalecer las familias campesinas y las comunidades rurales. Con la articulación entre productores e instituciones especializadas, Camagüey avanza hacia un modelo agropecuario más resiliente, inclusivo y basado en el conocimiento. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)