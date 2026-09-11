Intervención del embajador Rodolfo Benitez Verson, representante permanente de Cuba en Naciones Unidas

Naciones Unidas, 10 sep.- Intervención del Embajador Rodolfo Benitez Verson, Representante Permanente de Cuba, sobre el informe presentado por la Relatora Especial para Medidas Coercitivas Unilaterales sobre su visita a Cuba para evaluar el impacto del bloqueo impuesto por los Estados Unidos. 63° Período Ordinario de Sesiones del Consejo De Derechos Humanos. Ginebra, 9 de septiembre de 2026

Señor Presidente, agradecemos la presentación de la relatora

Dice Estados Unidos que no hay un bloqueo ni un cerco energético contra Cuba. El Informe de la Relatora Especial delata al mentiroso.

Con sólidas evidencias, la Relatora ha dictaminado que el bloqueo ocasiona enormes daños y viola los derechos humanos de los cubanos, incluyendo el derecho a la alimentación, a la salud, al desarrollo y el derecho a la vida.

No puede haber mayor cinismo que asfixiar a un pueblo y culpar a otros. El informe de la Relatora prueba que Estados Unidos miente cuando pretende responsabilizar a Cuba de las consecuencias de sus crueles actos.

La Relatora determinó que, a pesar de los esfuerzos cubano para proteger a la población, las acciones de Estados Unidos son de tal magnitud y persistencia que provocan escasez de bienes y servicios esenciales en los hogares cubanos.

Sostiene Washington que su política hacia Cuba es legal. El exhaustivo análisis jurídico de la Relatora lo refuta categóricamente. Demuestra que el bloqueo viola el Derecho Internacional e invade la soberanía y jurisdicción de otros Estados.

El informe de la Relatora es objetivo y factual. Apoyamos sus recomendaciones. Cuba cumplirá con las que le competen. Estados Unidos debe cumplir con las suyas.

La evaluación de Relatora coincide con lo denunciado por muchos otros Titulares de Mandato de este Consejo. Ninguno ha defendido a Estados Unidos. Todos han demandado el cese isu asedio contra Cuba.

Señor Presidente:

El propósito perverso y deliberado de Estados Unidos, es provocar carencias extremas y asfixia total a las familias cubanas. Pretender facturar una tragedia humanitaria para desestabilizar al país y alcanzar sus objetivos políticos.

Como parte de la escalada de máxima presión, bloquean el suministro de petróleo a Cuba. El impacto humanitario es devastador.

Más de 100 mil pacientes esperan por una cirugía. La tasa de mortalidad infantil se ha duplicado. La expectativa de vida de niños con cáncer cayó de 85% a 65%. Detrás de esas cifras hay seres humanos y el inmenso dolor de las familias cubanas.

Los artífices de esa política de genocidio y castigo colectivo, celebran como éxitos la agonía de una madre cubana que pierde a un hijo por falta de medicamentos. Se alegran por los prolongados cortes de electricidad y las dificultades con el abasto de agua y otros servicios básicos.

Los funcionarios de Washington, expertos en estrangular al pueblo cubano, han puesto también en vigor, sanciones secundarias contra entidades o personas de terceros países, solo por tener vínculos con Cuba.

Más de siete mil contenedores, muchos de ellos con alimentos y medicinas, permanecen varados en diferentes países y no pueden llegar a Cuba, debido a la intimidación contra las navieras.

La crueldad no tiene límites. Tendrán que rendir cuentas ante la historia y el pueblo cubano no los perdonará.

Señor Presidente:

Cuba está bajo la amenaza de una agresión militar. Como pretexto, Estados Unidos llega al absurdo de designar a nuestra pequeña isla como una amenaza a la seguridad de la superpotencia militar. ¡Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí!

No deseamos la guerra. Pero si hay una agresión, lo que esperamos que nunca ocurra, nuestro pueblo se defenderá hasta las últimas consecuencias.

Señor Presidente:

Callar ante lo que hoy se le hace a Cuba, debilita el Derecho Internacional. El silencio o la indiferencia ponen a todos en peligro.

¡Cuba no se rendirá! Saldremos adelante y lo haremos con nuestros propios esfuerzos y recursos.

Venceremos, porque el derecho y la razón están con Cuba. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)