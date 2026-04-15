China, 15 abr.- Wang Yi afirmó que la situación internacional enfrenta fuertes turbulencias y el incremento del unilateralismo y la hegemonía.

El canciller chino señaló que, bajo la guía de los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin, las relaciones entre ambos países mantienen estabilidad y resiliencia.

Subrayó que China y Rusia han reforzado su coordinación en el escenario internacional y demostrado responsabilidad en medio de los cambios globales.

Indicó que este año marca el aniversario 30 de la asociación estratégica bilateral y el 25 del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa.

Wang apuntó que ambas partes deben implementar los consensos alcanzados por sus líderes y elevar la cooperación a un nivel superior.

Destacó la necesidad de fortalecer la coordinación en la ONU y otros mecanismos multilaterales.

Además, agregó que Beijing y Moscú deben impulsar la cooperación en la Organización de Cooperación de Shanghái y respaldar la próxima cumbre en Kirguistán.

Señaló asimismo la importancia de consolidar la unidad del Brics y defender los intereses del Sur Global.

Lavrov afirmó que Rusia y China son socios estratégicos integrales basados en el respeto mutuo y la alta confianza.

El canciller ruso expresó la disposición de su país a profundizar la cooperación práctica y mantener intercambios de alto nivel.

Advirtió que algunos países intentan contener a Rusia y China mediante alianzas exclusivas.

Además, subrayó que ambas naciones deben reforzar la coordinación en asuntos internacionales y defender la estabilidad del sistema global.

Las partes intercambiaron opiniones sobre temas internacionales como el conflicto entre Estados Unidos e Irán, la situación en Asia-Pacífico y la crisis en Ucrania, refirió el comunicado oficial.

Ambos cancilleres también coordinaron los preparativos para una futura reunión entre sus respectivos jefes de Estado.

Tras el encuentro, firmaron el plan de consultas entre los ministerios de Relaciones Exteriores para 2026.

China y Rusia consolidaron en las últimas décadas una asociación estratégica que abarca cooperación política, económica y de seguridad, con creciente confianza política y coordinación en foros multilaterales como la ONU, Brics y la Organización de Cooperación de Shanghái. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)