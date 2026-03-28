Irán insta a civiles de países vecinos a alejarse de fuerzas de EEUU
El texto señaló que Estados Unidos estaría evacuando algunas de sus bases bajo fuego iraní y acusó a Washington de intentar “utilizar a civiles inocentes como escudos humanos en zonas residenciales”.
En ese contexto, el cuerpo militar iraní llamó a la población a abandonar de inmediato las áreas cercanas a instalaciones donde operan tropas estadounidenses.
Este pronunciamiento se suma a declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, quien instó recientemente a propietarios de hoteles en países árabes del Golfo Pérsico a no alojar a personal militar estadounidense, con el objetivo de evitar posibles riesgos.
La advertencia se produce en el marco de la guerra iniciada el 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha dejado numerosas víctimas y daños materiales.
En respuesta, Teherán lanzó ataques con misiles y drones contra objetivos que considera vinculados a intereses estadounidenses en la región, acciones que han sido condenadas por varios países afectados, que exigen el cese de las hostilidades. (Tomado de Prensa Latina)