Ingeniería Informática de Universidad de Camagüey por ratificar Excelencia

Camagüey, 1ro nov.- La carrera de Ingeniería Informática de la Universidad de Camagüey (UC) Ignacio Agramonte Loynaz inició un nuevo proceso de evaluación externa para ratificar la categoría de Excelencia que ostenta desde el 2016.

Refiere el perfil de la UC en la red social Facebook que esa especialidad muestra un trabajo investigativo y docente consolidado, así como elevada experiencia profesional del claustro y alta satisfacción de egresados y empleadores.

Expertos de la Junta de Acreditación Nacional (JAN) sostuvieron entrevistas de manera presencial con estudiantes, profesores y líderes de proyectos, al tiempo que aplicaron los exámenes integradores a un grupo de alumnos.

Precisa la citada publicación que, entre las fortalezas expuestas en el informe de autoevaluación, destacan el protagonismo de estudiantes en su proceso de formación, la elevada participación en la solución de problemas prácticos y el amplio vínculo con empresas del territorio.

De igual manera destacan la creciente producción científica, la participación en eventos y el reconocimiento de profesores y alumnos mediante premios de la Academia de Ciencias de Cuba y los fórum estudiantiles nacionales. (Fuente: Agencia Cubana de Noticias) (Tomado de Radio Cadena Agramonte) (Foto: Universidad de Camagüey)