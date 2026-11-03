Lidera Holguín en uso del HeberFERON contra el cáncer de piel (+ Fotos)

Holguín, 3 nov.- La provincia de Holguín destaca en el programa nacional de uso del HeberFERON, medicamento creado por la biotecnología cubana para el tratamiento del carcinoma basocelular, uno de los tipos de cáncer de piel más frecuentes en la isla caribeña.

Katherine Batista Ochoa, especialista de segundo grado en Dermatología y coordinadora del proyecto en el territorio, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que en este año 130 pacientes se han beneficiado con este tratamiento, el cual evita complejas cirugías y mutilaciones.

Explicó que 100 de estos casos corresponden a diagnóstico y seguimiento por la atención primaria de salud, lo cual representa el 75 por ciento, un logro fruto de la preparación de los médicos generales integrales para mejorar la calidad de vida de los enfermos.

Batista Ochoa, también vicedirectora nacional de Piel de Coral, especializado en la atención de albinos, subrayó que desde el 2020 el territorio cuenta con cobertura total de HeberFERON y su aplicación se ha extendido a diferentes instalaciones asistenciales, como los policlínicos de Báguano, Velasco y Mayarí, así como los hospitales provinciales.

Esta provincia, donde los habitantes tienen la piel más blanca de Cuba, impulsa también la capacitación de residentes con ética, compromiso y empatía hacia los pacientes y sus familiares, experiencia que se ha extendido a México, fundamentó la especialista.

Como parte de estas iniciativas, precisó la doctora, se realizan jornadas de salud con pesquisas activas, acciones de prevención con enfoque multisectorial dirigidas a grupos de riesgo y consultas especializadas con la participación de oncólogos, oftalmólogos, cirujanos maxilofaciales y médicos generales integrales.

El HeberFERON es un medicamento cubano producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología a partir de un programa liderado por el doctor Hiraldo Bello Rivero y patentado desde el 2005.

Desde el 2016 la fórmula integra el cuadro básico de medicamentos y mantiene su aplicación pese al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, que limita el acceso a materias primas y equipamiento.

El carcinoma basocelular, tipo de cáncer cutáneo que nace en las llamadas células basales, encargadas de producir otras nuevas a medida que las antiguas mueren, suele verse como un bulto ligeramente translúcido, aunque puede adoptar aspectos diferentes.

Esta enfermedad aparece con mayor frecuencia en la cara, el cuello y otras zonas de mucha exposición, pues la mayoría de los casos son ocasionados por la luz solar.

Holguín es una de las provincias cubanas con mayor incidencia de cáncer cutáneo debido al predominio de municipios costeros en su geografía, por lo que existe un amplio programa con el objetivo de proporcionar un tratamiento oportuno a los enfermos. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)