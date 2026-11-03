Cuba: «Estados Unidos no intimidará nuestra diplomacia»

La Habana, 3 nov.- La funcionaria de la Dirección de Asuntos Políticos Multilaterales, Emily Puisseaux, declaró que la victoria de Cuba en la ONU es reflejo de la entrega de todos los diplomáticos cubanos.

En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, Puisseaux, acotó que para ella es un privilegio vivir el resultado de todo lo trabajado por sus compañeros de profesión, especialmente «en este año que ha sido tan duro y complejo para nuestro pueblo».

«La victoria que tuvimos en Naciones Unidas es reflejo de la entrega y el sacrificio de nuestros diplomáticos no solo en Nueva York, sino alrededor del mundo», aseveró.

Asimismo aseguró que es un reconocimiento también a la posición firme de la mayoría de los países ante las presiones y chantajes del imperio, lo cual muestra el doble valor de esta victoria para Cuba.

«En un contexto de tanta incertidumbre demostramos la dignidad y la entereza de la diplomacia revolucionaria cubana», expresó la funcionaria.

La diplomática alegó que lo que suceda en los próximos meses será desafiante para el pueblo cubano y para mantener, como promueve la isla, unas relaciones basadas en el diálogo y la cooperación.

De igual forma declaró que todo lo que ha sucedido o podría suceder con el gobierno de Estados Unidos no intimidará la diplomacia de la nación caribeña.

«Seguiremos fieles a los principios que defendemos y coherentes con la posición que hemos mantenido», concluyó. (Tomado de Prensa Latina)