Beisbol5 de Cuba discutirá el oro en Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Dakar, 3 nov.- La selección cubana de beisbol5 derrotó este lunes en semifinales 2-0 (14-7 y 11-1) a Kenya y discutirá el cetro del torneo de este deporte en los Juegos Olímpicos de la Juventud, con sede en el Tour de l’Oeuf, de esta capital.

Realmente hubo un solo equipo sobre la cancha. Cuba jugó uno de sus mejores partidos del torneo, tanto ofensiva como defensivamente, y dejó al elenco africano, superior en somatotipo y velocidad en el corrido de bases, (casi) como un mero espectador.

La porfía se tornaba complicada, pues Kenya lideró invicto el grupo eliminatorio B. Pero Cuba apenas le permitió mostrar sus habilidades.

En ambos sets, los alumnos del director técnico Sergio Arturo Pérez se recrearon a la ofensiva, con destaque para el antesalista Jean Carlos Machado y el torpedero Lázaro Díaz, así como la intermedista Geisel Pupo.

El primer set lo decidieron con racimo de seis carreras en el tercer inning y otras cuatro en el cuarto, en tanto el segundo constituyó un real paseo, con ramillete de cinco anotaciones en el primer episodio, suficientes para cerrar el trámite.

A primera hora, en partido de cuartos de final, los cubanos se habían impuesto 2-0 (3-2 y 5-1) al representativo de Francia.

«Sabíamos que sería un lunes de mucho trabajo y debíamos hacerlo bien. El equipo supo responder y yo estaba listo para tener un buen resultado. Le pegué fuerte a la pelota y defendí bien. Mañana vamos por el título», comentó a JIT el joven Machado.

Debe destacarse que ambos triunfos se consiguieron a pesar de la ausencia por enfermedad de la bicampeona mundial juvenil Adis Yudith Espinel, lo cual implicó que el equipo se desempeñara con siete jugadores.

Este martes, en la final, Cuba enfrentará a la escuadra de Taipéi de China, en busca de la revancha por la derrota ante los asiáticos en la fase de grupos. (Tomado de JIT) (Foto: Calixto N. Llanes)