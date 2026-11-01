Segunda victoria cubana del Beisbol5 en Dakar 2026

Dakar, 1ro nov.- Sin margen a dudas e imponiendo su mejores fundamentos técnicos, la selección cubana de beisbol5 «apaleó» literalmente a su similar y anfitriona de Senegal 2-0 (ambos por nocaut de 17-0 y 13-0), y mantuvo su invicto por el grupo A, en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud, con sede en esta ciudad.

Realmente, el partido fue un monólogo de la tropa conducida por Sergio Arturo Pérez. En el Complexe Tour l’Oeuf, abrió el primer set con su tradicional diseño de tres varones y dos hembras. El equipo golpeaba con fuerza y precisión, además de defender con esas habilidades que mostraron recientemente, cuando ganaron el Campeonato Panamericano disputado en Barquisimeto.

El primer set reflejó bien temprano lo que sucedería en el resto del partido. En el mismo primer inning los cubanitos marcaron un racimo de 11 carreras, inalcanzable para un rival de pocas habilidades para este deporte.

Y en el segundo set se proyectó un «filme» similar: Cuba produciendo carreras y el público senegalés alentando a los suyos, pero que no pudieron marcar ni una en todo el partido.

Ya en el segundo parcial, con una ventaja tan cómoda, el técnico Sergio Arturo cambió a los dos varones que estaban en cancha.

Entre los jugadores cubanos, las palmas para Lázaro Díaz y Rachel Medina, quienes pegaron de 14-11 y 13-10, respectivamente además de Néstor Massó quien en el primer tiempo no fue puesto out.

«Me he estado preparando muy bien para este evento y cumplí con todas las indicaciones de mi entrenador, le pegué fuerte a la pelota y a la defensa tuve muy buen rendimiento. Queremos regresar a Cuba con la medalla de oro», expresó a JIT el antesalista Massó, quien fue el jugador más destacado en el debut contra Türkiye.

En el otro resultado del grupo A, Taipéi de China mantuvo su invicto y venció a Türkiye 2-0 (nocaut 11-1 y 6-5).

Este domingo, habrá un partido clave entre los invictos cubanos y taipeyanos. El vencedor avanzará directamente a semifinales, en tanto segundo y tercer lugares del grupo, disputarán los cuartos de final. (Tomado de JIT)