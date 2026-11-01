Conmemoran en Santa Cruz del Sur aniversario 50 de los Órganos Locales del Poder Popular (+ Fotos)

Santa Cruz del Sur, 31 oct.- El Órgano del Poder Popular en este territorio efectuó hoy la Asamblea Solemne, al cumplirse el aniversario 50 de su creación en toda Cuba. La jornada a la que asistieron delegados de circunscripción e invitados de distintos organismos y entidades, estuvo presidida por las máximas autoridades políticas y gubernamentales del municipio.

Ricardo Acuña Roca, quien integró la Comisión de Implementación del Órgano, hizo una reseña de la histórica jornada del 31 de octubre de 1976, para mantener aún más la vinculación permanente con el pueblo.

Luego, Carlos Masid Castejón habló de sus vivencias como delegado de la circunscripción 33 del Consejo Popular Cuatro Compañeros-Forestal y diputado a la Asamblea Nacional.

Varios de los delegados de circunscripción y funcionarios de organismos y entidades recibieron el reconocimiento por su apoyo en las tareas comunitarias, del Poder Popular y la contribución al desarrollo integral de estos predios.

Seguidamente, Francisca Reyes Anaya y Ricardo Acuña Roca, recibieron la Condición de Hijos Ilustres de Santa Cruz del Sur.

Otro momento de mucha emoción fue la entrega del trofeo 50 Aniversario de los Órganos del Poder Popular a la dirección de la Asamblea Municipal, de manos de Yudilka Ferrales Pacheco y Marnolqui Mendoza Romero, directora de Cuadros del Gobierno y funcionario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia, en igual orden.

Los momentos culturales estuvieron representados por la aficionada Ana Paula Pedrosa, con acompañamiento a la guitarra del instructor de arte Diosbel Pedrosa Borge y la centenaria Banda de Conciertos.

En la clausura de la jornada, Alexei Prado Prado, primer secretario del Comité del PCC en Santa Cruz del Sur, felicitó a los presentes. Acotó que, gracias al esfuerzo de los trabajadores y al pueblo de la localidad se le otorgó al municipio la sede del acto provincial por el aniversario 68 del triunfo de la Revolución cubana.