Industriales marca territorio en la Liga Élite del Béisbol Cubano

La tropa azul, que parece afinar su paso para el último tercio del calendario clasificatorio, firmó su segundo éxito consecutivo ante los tuneros y el quinto del certamen, con lo cual ensancha a dos juegos la distancia en la cima y consolida su hegemonía en el duelo particular.

Cuando el pulso del choque parecía condenado a entradas extras, Yasiel Santoya quebró el equilibrio con un sencillo al jardín central que desató la celebración en las gradas y dejó tendidos a unos Leñadores que habían resistido hasta el último suspiro.

El partido transitó con tensión de alambre desde el montículo, donde Enyer Fernández y Andy Vargas sostuvieron el andamiaje de sus equipos, mientras los batazos de largo alcance de Henry Quintero y Roberto Álvarez mantuvieron encendida la pizarra.

Jordan Williams se llevó el crédito tras un relevo extendido y eficaz de dos entradas y un tercio, en tanto Yankiel Mauris cargó con el revés en una aparición marcada por el hit que sentenció la historia.

En el Calixto García, Matanzas encontró oxígeno tras ocho derrotas en fila al imponerse 7-3 en diez entradas a Holguín, gracias a un racimo decisivo que tuvo como estandarte un triple impulsor de Hanyelo Videt.

Luis Manuel Hernández sostuvo el triunfo con cuatro capítulos de autoridad desde el bullpen, mientras Frank Navarro no pudo contener el vendaval yumurino en el inning extra que inclinó definitivamente la balanza.

La ofensiva matancera también tuvo el respaldo de los cuadrangulares de José Amaury Noroña y Andrys Pérez, mientras Yariel Duque respondió como emergente, en contraste con el jonrón de Yasiel González, que llegó a 12 y lo mantiene al frente de ese departamento.

Por su parte, Artemisa desató una ofensiva desbordada para noquear 13-3 a Mayabeque en el 26 de Julio, con un racimo demoledor en el cuarto episodio que marcó el rumbo del desafío.

Harold Vázquez y Brayan Mera encabezaron con jonrones la artillería de 15 imparables, este último con un grand slam que bajó el telón anticipadamente, mientras Yordanis Samón sumó el vuelacercas 245 de su carrera en causa perdida.

Erly Casanova firmó su segunda victoria con labor sólida desde la lomita, al tiempo que Luis Miguel Vásquez sufrió una salida breve y castigada que condicionó el destino de los Huracanes.

Tras la jornada, Industriales lidera con balance de 18-9, seguido por Las Tunas (16-11), Holguín (14-13), Artemisa (12-14), Mayabeque (12-15) y Matanzas (8-18), en un torneo que empieza a perfilar sus tensiones definitivas. (Tomado de Prensa Latina)