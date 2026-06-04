¿Te pican los ojos? Deja de frotarlos ya porque podrías necesitar un trasplante de córnea

¿Picazón en los ojos? Frotarlos puede parecer una solución rápida, pero los oftalmólogos de la Universidad de Illinois (EE.UU.) advierten, en un artículo publicado este miércoles por The Conversation, que ese hábito aumenta el riesgo de infecciones y puede dañar la córnea.

La principal causa de esa molesta sensación es la conjuntivitis alérgica, una reacción inflamatoria que ocurre cuando los alérgenos liberan sustancias irritantes en la superficie ocular, generando enrojecimiento, hinchazón y pequeñas protuberancias. Otras causas frecuentes son el ojo seco, la blefaritis y la dermatitis en los párpados.

Entre los peligros más graves de frotarse los ojos, los especialistas mencionan el queratocono, una enfermedad que adelgaza y deforma la córnea, provocando astigmatismo irregular y visión borrosa.

También pueden producirse abrasiones corneales, hemorragias subconjuntivales o contagio de conjuntivitis infecciosa si las manos están sucias. En los casos más extremos, este hábito puede llevar a necesitar lentes de contacto especiales o incluso un trasplante de córnea.

Para reducir la necesidad de frotarse, los expertos recomiendan usar gotas oftálmicas, aplicar compresas frías y evitar el contacto con alérgenos. Si la causa es alérgica, aconsejan tratamientos tópicos con antihistamínicos o estabilizadores de mastocitos. Eso sí, los oftalmólogos subrayan que si la picazón persiste, es fundamental consultar a un especialista. (Tomado de Cubadebate)