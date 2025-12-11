Indira Delgado reinó en poomsae del Open de Taekwondo

La Habana.- TRAS VARIOS meses sin competir en Cuba, Tania Indira Delgado conquistó hoy el poomsae para chicas del Festival Open de Taekwondo 2025, que se extenderá hasta el 14 de diciembre en el habanero Coliseo de la Ciudad Deportiva.

«He entrenado para un regreso a mi país como este», expresó a JIT al término de la primera jornada del certamen, insertado en la Copa Giraldo Córdova Cardín.

La medallista de plata en estilo libre mixto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 se quedó ahora con los títulos individuales en las categorías sénior tradicional y libre.

La cita acogió a jóvenes talentos como Vanesa Alba, Daniel Noa y Karen Valle, quienes se alzaron con preseas doradas en las categorías cadete y júnior, como expresión del relevo seguro para esta disciplina.

«El nivel competitivo fue alto y cada atleta demostró su compromiso con el desarrollo de esta modalidad», consideró el presidente de la Federación Costarricense de Taekwondo, Wilmar Alvarado.

Este jueves se competirá en el kyorugi (combate), con. presencia de alrededor de un centenar de representantes de Cuba, Costa Rica y México.

RESULTADOS DE HOY

Cadete (femenino):

Oro: Vanesa Alba (Eide/HAB), plata Diagne González (Eide/HAB), bronces: Ana Flavia Estévez (HAB) y Annyelis Arango (ART).

Cadete (masculino):

Oro: Daniel Noa (HAB), plata: Lien Cárdenas (ART).

Cadete (mixto):

Oro: Daniel Noa (HAB) y Ana Flavia (HAB).

Júnior femenino:

Oro: Karen Valle (ART), plata: Andrea Herrera (Eide/HAB), bronces: Katherine Pérez (HAB) y Angeline Benítez (MTZ).

Júnior (masculino):

Oro: Erick Acevedo (Eide/HAB), plata: Maikol Rodríguez (Eide/HAB), bronces: Maikol Sardiñas (MTZ).

Sénior femenino tradicional:

Oro: Tania Delgado (CUB), plata: Yannara Avilés (CUB), bronces: Jennifer Miranda (CUB) y Rosa Torres (CUB).

Sénior masculino tradicional:

Oro: Alejandro Peraza (CUB), plata: Dany Valenciano (CUB).

Sénior femenino free style:

Oro: Tania Delgado (CUB), plata: Yannara Avilés (CUB), bronce: Rosa Torres (CUB).

Sénior masculino free style:

Oro: Dany Valenciano (CUB).

Parataekwondo P21 (discapacidad intelectual leve):

Oro: Gonzalo Llamosas (CRC).

Parataekwondo P22 (discapacidad intelectual moderada):

Oro: Daniel Matamoros (CRC), plata: Diago Velázquez (CUB), bronces: Ángelo Villalobos (CRC) y Kevin Hernández (CUB). (Tomado de Jit)