Autoridades cubanas visitan objetivos económicos en Artemisa

Artemisa, 10 dic.- El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés, recorrió hoy, en compañía de las autoridades locales, dos instituciones azucareras de la provincia de Artemisa.

“Realizamos el chequeo de la preparación de la provincia para la arrancada de la zafra azucarera en los centrales 30 de noviembre de San Cristóbal y Harlem del municipio Bahía Honda”, informó mediante su cuenta en la red social X.

Asimismo agregó que el fomento cañero es hoy la principal actividad de todos los trabajadores azucareros de la localidad y del país.

Este recorrido forma parte de los esfuerzos del Gobierno cubano a lo largo y ancho de la isla para impulsar las producciones y estar más cerca de la soberanía alimentaria. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)