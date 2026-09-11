Promotora cultural santacruceña se siente realizada con su labor didáctica literaria

Santa Cruz del Sur, 10 sep.- La promotora cultural de la biblioteca pública Mártires de Pino Tres de Santa Cruz del Sur, Arletis Guerra Alcalá expresó sentirse realizada entre libros. Hace una década cumple la labor social en barrios y comunidades del Consejo Popular Sur del emporio cabecera municipal.

Cuando aprendió a leer y escribir tomó entre sus manos la obra Había una Vez, del pedagogo español Herminio Almendro Ibañez, también editor de convicción martiana. Es el texto de su preferencia pues contiene leyendas muy hermosas y educativas, las que exhortan a mantener conductas correctas.

Antes de la joven presentarse al público infantil, adolescente, juvenil o adulto mayor, obtiene la información del libro a presentar y su autor. De esa manera promueve el atrayente hábito por la lectura. También cumple igual propósito en instituciones educativas, de la Salud Pública y Sistema de Atención a la Familia (SAF).

Alcalá Guerra estudia constantemente temas priorizados a tratar con sus espectadores relacionados con la discriminación de la mujer, la prevención del consumo de drogas, la educación y salud sexual, el embarazo en la adolescencia y la formación en valores, entre otros tópico de interés e importancia social.