EE.UU, 10 sep.- Más de 300 palabras menos cada año: este es el promedio, según un reciente estudio publicado en la revista Perspectives on Psychological Science, del progresivo empobrecimiento de la comunicación global por voz, según el cual, sobre la base de una muestra de más de 2.000 personas, entre 2005 y 2019 desapareció el 28% de las palabras pronunciadas.

La pérdida refleja una brecha generacional, afirman los investigadores encabezados por la psicóloga de la University of Missouri Valeria Pfeifer: frente a 338 palabras menos en el promedio general, los menores de 25 años, a lo largo de esos mismos 14 años, registraron una caída promedio de 451 palabras por año.

De allí, entonces, el sentido del título del estudio: Sliding into silence, deslizarse hacia el silencio.

A primera vista se trata de una pérdida pequeña e insignificante: 338 palabras menos corresponden a dos o tres minutos menos de conversación.

Los datos permiten cuantificar las conversaciones desaparecidas, pero dejan muchas preguntas sin respuesta.

¿Eran con amigos, familiares o desconocidos? ¿Disminuyeron de la misma manera para todos o solamente para algunos? Y, cuestión aún más importante, ¿cómo cuantificar el costo individual y social de la pérdida de las conversaciones habladas? Los datos analizaron grabaciones de audio ambientales recogidas de manera pasiva durante la vida cotidiana de 2.197 participantes de entre 10 y 94 años en Estados Unidos, Europa, México y Australia, que habían participado en 22 estudios diferentes a lo largo de los 14 años.

Después de verificar que la caída no pudiera atribuirse a un error matemático, los autores decidieron poner a prueba la hipótesis de que, con el paso del tiempo, en el mundo efectivamente se había comenzado a hablar menos.

Durante años, las consecuencias de este retroceso fueron discutidas sobre todo en términos sociales: soledad, polarización, comunidades que se desintegran, amistades cada vez más escasas.

Robert Putnam, politólogo de Harvard que en 2000, con el libro Bowling Alone, relató el derrumbe de la participación cívica en Estados Unidos, considera el declive de las conversaciones y de las interacciones verbales como parte de un fenómeno más amplio y de larga duración: el progresivo alejamiento de los estadounidenses de la vida y de las relaciones cara a cara.

Pero si la conversación oral no es simplemente un medio para transmitir información —si también es una actividad que requiere un esfuerzo cognitivo—, entonces su progresiva desaparición plantea interrogantes de otra naturaleza.

El período de recopilación de los datos coincide con el auge de la comunicación digital. Por el momento, los autores del estudio no tienen claro si las conversaciones digitales contribuyeron a la disminución de las palabras pronunciadas y si pueden compensar su pérdida: «Como psicólogos sostendríamos que las conversaciones habladas, aquellas que ocurren ‘en vivo’, involucran procesos sociales y cognitivos diferentes respecto de las conversaciones escritas y pueden producir beneficios para el bienestar que las aplicaciones y las redes sociales difícilmente logran sustituir». (Tomado de Radio Cadena Agramonte)