Cuba reitera solidaridad con Venezuela y Maduro tras amenazas de EEUU
El ministro cubano de Relaciones Exteriores también había advertido previamente en esa misma plataforma sobre los riesgos que representa para la estabilidad regional el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe.
«El envío por parte de #EEUU de más buques militares al Caribe crea un grave peligro para la paz regional y busca reimponer su dominación en Nuestra América bajo el ridículo pretexto de combatir el narcotráfico.
Esta acción responde a la agenda de políticos corruptos, como el Secretario de Estado», escribió Rodríguez, rechazando lo que califica como una política intervencionista disfrazada de cooperación, añadió.
Cuba ha mantenido una postura constante de defensa de la soberanía venezolana y denuncia cualquier intento de presión o agresión externa contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Ambos países continúan fortaleciendo su alianza estratégica en medio de un contexto de creciente tensión geopolítica en la región. (Tomado de Prensa Latina)