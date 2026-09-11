Ajedrez cubano listo para cita olímpica y paralímpica de Samarcanda

La Habana, 10 sep.- Los equipos cubanos de ajedrez se encuentran próximos a afrontar la 46 Olimpiada Mundial y la III Paralimpiada de Ajedrez, a celebrarse en Samarcanda, Uzbekistán.

La competencia absoluta y femenina se disputará del 15 al 27 de septiembre, con 11 rondas por el sistema Sauizo. La lid paralímpica, por su parte, se desarrollará entre el 10 y el 17 de este propio mes, con siete enfrentamientos en el programa.

Lelys Martínez, Jorge Elías, Dylan Berdayes, Omar Almeida y Ermes Espinosa integran la nómina cubana en la rama absoluta. En la femenina competirán Maritza Arribas, Yaniela Forgas, Yerisbel Miranda, Roxángel Obregón e Ineymig Hernández.

Durante la edición precedente, celebrada en 2024 en la capital húngara, Budapest, Cuba finalizó en el lugar 45 de la categoría absoluta y en el 55 entre las mujeres, siendo Miranda una de las mejores exponentes de la Isla tras sumar 7,5 puntos de 11 posibles.

Aramís Álvarez, entrenador del equipo femenino, declaró a JIT que el objetivo para esta justa es claro: mejorar la actuación pasada.

«Realmente se trató de un resultado que no era el esperado. Queremos ahora enfocarnos en cada partida, vencer cada match para lograr ese propósito. Sabemos de las dificultades que hemos afrontado en la preparación, pero tenemos que sobreponernos a eso y valernos de nuestras fortalezas: jugar en equipo y mantener la mentalidad positiva», declaró.

«Algunos de nuestros jugadores han intervenido recientemente en torneos internacionales, han empezado a entrar en juego y han ido mejorando. El nivel mundial ha aumentado mucho, pero creemos que lo podemos hacer bien y conseguir volver a estar entre los 20 o 30 primeros países del torneo», afirmó el preparador antillano.

En la lid olímpica para personas con discapacidad, por su parte, Cuba estará representada por Carlos Larduet, Pedro Morales, Héctor Luis Fuentes, Alberto Interián e Idalis Batista. Todos bajo la dirección del Maestro FIDE santiaguero Omar García Martínez.

La selección ocupa hoy el segundo lugar entre 41 países por promedio Elo (2200 puntos), solo superada por Polonia (2215).

En la edición anterior, acogida por Astaná, en 2025, los cubanos finalizaron en la sexta posición entre 34 equipos, con ocho puntos de 12 posibles, y fueron la nación mejor ubicada de América.

Con semejante historial, García Martínez tiene motivos de sobra para mostrarse optimista.

«Es un equipo con experiencia y con resultados relevantes, pero este año queremos mejorar aún más lo conseguido en versiones previas. Somos el segundo equipo en el ranking por selecciones, lo que nos da la medida de que hay posibilidades de lograr grandes cosas, y hemos trabajado en función de ese objetivo», afirmó.

Larduet, que es el primer tablero, se ha preparado bastante bien; parte de dicha preparación se realizó en México. El resto del conjunto tuvo participación en el Capablanca de junio pasado.

«El equipo está bastante completo. Aspiramos a una medalla por equipo, lo que es complejo pero posible. De manera individual también queremos optar por alguna presea, sobre todo con Larduet. No es fácil, mas podemos luchar», puntualizó García Martínez.

Para el preparador cubano jugar a siete rondas en lugar de cinco, como ocurrió en 2025, favorece a los atletas porque otorga mayor margen para recuperar terreno en caso de fallos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)