Presentan documental sobre Fidel Castro y su vínculo con México

La Habana, 10 sep.- Decenas de personas asistieron a la presentación en Ciudad de México del documental Nación hermana: México y Fidel, un acercamiento a la vida del líder histórico de la Revolución cubana y al vínculo que mantuvo con este país norteamericano.

Durante sus palabras en la cita, celebrada en la Embajada de La Habana en esta capital, Tania Arroyo, encargada del archivo histórico del Museo Nacional de las Intervenciones, resaltó la importancia del legado de Fidel Castro en el contexto actual, cuando se conmemora también el centenario de su natalicio.

Por otro lado, mencionó elementos que evidencian esa obsesión por Cuba de parte de Estados Unidos y tachó al bloqueo y a las medidas coercitivas impuestas por Washington a la nación caribeña como un genocidio silencioso contra la población de la isla.

Arroyo destacó la importancia de producir un documental como este, pues esa operación psicológica y económica de largo aliento aplicada por Estados Unidos busca criminalizar a Cuba desde 1962 y continúa vigente.

“Lo que para ellos (Washington) es un problema, para nosotros es un ejemplo, una esperanza, una prueba de que hay otra manera de entender el mundo y de construir nuestra realidad. Cuba es un ejemplo de dignidad y resistencia”, subrayó.

Al hacer uso de la palabra en el encuentro realizado en el salón Granma, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, agradeció al Canal 11 por la realización del audiovisual.

Según entendí cuando me entrevistaron, (la iniciativa) empezaba con la idea de la marca, la presencia, el vínculo de Fidel (Castro) con México, pero sé que avanzó un poco más –y me parece muy oportunamente- hacia la despiadada guerra económica que padece el pueblo cubano, aseveró.

El diplomático agregó que los ciudadanos de la isla están sometidos en la actualidad a una cruel campaña –efectiva, lamentablemente- de Estados Unidos, con un cerco energético que le impide recibir cualquier tipo de combustible del exterior.

Catalogó las medidas de Washington como un castigo colectivo contra un pueblo que no lo merece y destacó la posición del gobierno de México, que ha afirmado que continuará ayudando a la mayor de las Antillas.

Martínez recordó que Fidel Castro decía que la victoria está en la lucha, un camino infinito, sin rendición ni sometimiento, como hace hoy el pueblo cubano, bajo las condiciones más difíciles, lo cual –sostuvo- se refleja en el documental.

En la proyección del material estuvieron presentes, entre otros, miembros del Senado; la directora de Canal 11, Renata Turrent; integrantes de la Embajada de Cuba en México y organizaciones solidarias. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)