Grupo Agroforestal adopta medidas ante contingencia energética

La Habana, Cuba. – Ante el déficit de combustible y otros recursos el Grupo Empresarial Agroforestal promueve en sus entidades un grupo de medidas dirigidas a mantener los niveles de producción y eficiencia.

Según Ana Martha Labrada, directora de Desarrollo de esa Organización, en la rama de Café, Cacao y Coco se han reorganizado puntos de recibo intermedios y con medios de tracción animal se trasladan las cosechas, así como trabajadores imprescindibles.

Intercambios con productores, organización de los horarios de procesamiento, alargamiento de los períodos de cosecha, y la construcción de viveros cerca de los lugares de siembra y de fuentes de agua, son también de las acciones que se ejecutan.

Asimismo, se acude al uso de paneles solares para áreas críticas, se aplica el riego manual en semilleros y viveros, y trabajadores indirectos se ubican temporalmente en la producción de alimentos. (Tomado de Radio Reloj)

