Laboratorio Farmacéutico Oriente mantiene la producción de concentrados de hemodiálisis

La Habana, Cuba. – El Laboratorio Farmacéutico Oriente (LBF) garantiza la producción ininterrumpida de los concentrados de hemodiálisis, que requiere la demanda de las provincias ubicadas entre Ciego de Ávila y Guantánamo.

Se trata de un elemento imprescindibles para el tratamiento de los pacientes nefróticos, y en ese sentido el país ha asegurado la materia prima y el combustible necesarios para su fabricación y distribución, destaca Jorge Oreste Fernández Batista, director general de esta empresa, perteneciente al Grupo BioCubaFarma.

La entidad, que está enfocada en convertirse en una empresa de alta tecnología, produce para el Sistema Nacional de Salud sueros parenterales de gran volumen, como el cloruro de sodio de 500 mililitros, dextrosa, metronidazol y agua para inyección.

El bloqueo «nos limita en el financiamiento para adquirir las materias primas e insumos vitales para elaborar las sales de rehidratación oral, los sueros parenterales y los complejos vitamínicos como el Nutriforte, utilizados para tratar las arbovirosis», acota el directivo de LBF, donde también se han concebido proyectos para el necesario uso de las fuentes renovables de energía. (Tomado de Radio Reloj)