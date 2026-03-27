Gobierno de Venezuela rebate supuesto plan negociador contra Maduro

La Habana, 27 mar..- En su cuenta en la red social Miraflores Al Momento (@AlMomento_M), el Ejecutivo tildó lo publicado por LaTablaBlog/Plataforma de Periodismo de fake news.

La cuenta digital habló de “plan que no fue” y mencionó que Delcy Rodríguez realizó un pago “a un amigo de Marco Rubio para negociar la renuncia de Maduro”.

El periódico Cuatro F señaló que el pago ficticio tenía como objetivo “mediar ante figuras políticas de Estados Unidos” como Rubio, para pactar la salida del gobernante.

Subrayó que lo publicado carece de sustento al no existir pruebas ni registros que respalden los supuestos acuerdos y transacciones.

Asimismo, denunció que esas narrativas “forman parte de la agenda de agresión mediática persistente contra el liderazgo de la Revolución bolivariana”.

La fuente reafirmó que la gestión diplomática de la fecha mencionada “siempre estuvo apegada a la defensa de la soberanía y no a la capitulación de la voluntad popular”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)