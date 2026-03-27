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El pueblo de EEUU se opone a las agresiones contra Cuba

Editor Web Radio Santa Cruz

La Habana 27 mar.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, destacó este jueves que una reciente encuesta en Estados Unidos concluyó que 61 por ciento de los ciudadanos estadunidenses se oponen a que su gobierno ataque militarmente a Cuba, frente a 13 por ciento de apoyo a esa acción bélica.

“El gobierno estadunidense debería escuchar y atender las demandas de la mayoría de su población y sus votantes, tal y como se comprometieron cuando fueron elegidos.”, escribió el funcionario a través de su cuenta de X.

“El Pueblo de Estados Unidos está cansado de décadas de guerras injustas, agresiones y operaciones militares, donde sus impuestos sufragan cada vez mayores presupuestos militares, mientras ven reducidos proporcionalmente fondos públicos necesarios para garantizar su bienestar”, añadió. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

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