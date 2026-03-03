Garantizan traslado de pacientes hacia la capital

Pinar del Río, Cuba. – El sistema de Salud Pública en Pinar del Río dispone de un MEDIBUS, que se encarga del traslado de pacientes necesitados de exámenes y tratamientos especializados en hospitales de La Habana, anunciaron autoridades del sector en la provincia.

La habilitación del vehículo, ante la actual carencia de combustibles, es una respuesta eficaz en términos de ahorro, pues se prescinde de las ambulancias requeridas o empleadas en urgencias y emergencias médicas.

El MEDIBUS pinareño para el traslado de pacientes hacia la capital, dispone de tres camillas, balón de oxígeno, sillón de ruedas y 24 asientos adicionales, en tanto su tripulación está a cargo de personal paramédico y choferes calificados.

La estructura metálica de ese tipo de transporte se debió al encomiable desempeño de mecánicos, chapistas y electricistas de la Empresa pinareña de Pasajeros por Ómnibus. (Tomado de Radio Reloj)