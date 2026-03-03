Ciclista cubano debutó en club de Alcoy, en Valencia

La Habana.- EL CAMPEÓN cubano de ruta, José Alberto Domínguez, debutó este año con el equipo Natural Greatness-Eali-Alé, que radica en Alcoy, municipio de la provincia de Alicante, de la comunidad valenciana.

De las tres carreras en que ha participado, este domingo logró el onceno lugar, lo que se considera un resultado destacado, pues como él mismo expresó, «me estoy acostumbrando al ciclismo europeo, pues la manera de hacerlo acá es muy diferente, pero se va aprendiendo».

El joven, de la categoría menores de 23 años, recuerda que llevaba mucho tiempo sin competir cuando viajó a España, donde el recibimiento fue conocer en su estreno competitivo un clima de cero grados.

«Excepto la posterior gripe, hasta ahora todo va bastante bien, entrenando, y antes de la competencia de ayer, solo lo había hecho en dos de alta montaña, propias para escaladores, sin saldo relevantes», declaró a JIT.

Relató que el domingo iba bien, pero hubo una fuga que definió los primeros lugares.

«Eso dio al traste con mis posibilidades; andaba muy bien, pero vino la escapada, y perdí la posibilidad de podio. No obstante, voy progresando y espero aprovechar las carreras al sprint o de media montaña», señaló.

Explicó que el convenio con el club es por tres meses, «y quiero aprovechar al máximo el tiempo, para competir lo más que pueda, ganar el mejor nivel posible y tener un destacado desempeño».

José Alberto cumplió, el 31 de julio, apenas 21 años; y es ganador del título nacional de largo aliento en 2024, lo que ratificó en 2025, y aunque ha competido a nivel internacional, en realidad no ha sido muy amplia esa experiencia.

El próximo fin de semana corresponde la Copa de España, en otra carrera de alta montaña, «pero mi labor será ayudar al equipo, y espero cumplir con esa responsabilidad».

Domínguez es el primero de cinco jóvenes ciclistas, entre ellos dos muchachas, que cumple en 2026 este tipo de convenio con un equipo extranjero. (Tomado de Jit)