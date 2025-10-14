Funcionaria de educación santacruceña expresa importancia de la ortografía en el aprendizaje

Santa Cruz del Sur, 13 oct.- La correcta ortografía garantiza calidad en el aprendizaje de los estudiantes, afirmó Elizabet Torres Bárzaga, subdirectora metodológica de la Dirección General de Educación de Santa Cruz del Sur. “En el sistema de enseñanza se aplica el programa de la lengua materna”, puntualizó.

Del indispensable programa se trabajan habilidades primordiales comunicacionales. Lo que no es privativo, recalcó, de la asignatura de Español. Y le es muy necesario a las demás materias para el desarrollo de la comprensión, la escritura, la lectura y la propia ortografía desde los primeros grados.

Lograr la formación de un educando preparado y culto, es el objetivo fundamental. Aprovechó la fémina para resaltar la importancia de que los alumnos dominen el inglés u otra lengua extranjera. Ampliar el intelecto les será siempre útil a las presentes generaciones.

Torres Bárzaga subrayó el valor del apoyo de la familia para que sus hijos tengan hábito de lectura, se expresen adecuadamente y usen con frecuencia el diccionario, incluso desde el celular. Los ayudará a escribir sin faltas de ortografía, de lo que podrán sentirse orgullosos toda una vida.